Швеция — Швейцария: составы команд на матч женского Евро-2022

Стали известны стартовые составы женских сборных Швеции и Швейцарии на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Сборная Швеции: Линдаль, Эрикссон, Бьорн, Илестедт, Глас, Сегер, Асллани, Ангелдал, Хуртиг, Блакстениус, Рольфё.

Сборная Швейцарии: Тальманн, Мариц, Каллигарис, Бюлер, Айгбогун, Вельти, Мендли, Црногорчевич, Соу, Ройтелер, Бахманн.

Напомним, также свой матч сегодня проведут соперницы Швеции и Швейцарии по группе С сборные Нидерландов и Португалии. Все игры первого тура в этом квартете завершились вничью.