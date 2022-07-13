Тульский «Арсенал» объявил об аренде защитника Кирилла Большакова из «Химок»

Молодой защитник «Химок» Кирилл Большаков будет выступать за тульский «Арсенал» на правах аренды, сообщает официальный сайт красно-жёлтых. Ранее Большаков находился на просмотре в московском ЦСКА, однако полноценный трансфер не был оформлен.



Защитник начинал заниматься футболом в Луганске. В 2015 году с семьёй переехал в Тулу, тренировался в ДЮСШ «Арсенал». Свой первый профессиональный контракт Кирилл подписал в 2020 году со «СКА-Хабаровск». За армейцев провел 29 матчей и забил два мяча.



В прошлом году Кирилл заключил контракт с «Химками», но сыграть за подмосковный клуб в РПЛ ему не удалось. Первую половину прошлого сезона ФНЛ он выступал за «Олимп-Долгопрудный», вторую – за «Кубань». В 35 матчах первенства забил восемь мячей.