Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ференцварош» Черчесова вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Ференцварош» Черчесова вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 13 июля, «Ференцварош» в рамках ответной игры 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на своём поле принимал казахстанский «Тобол». Сильнее оказалась команда Станислава Черчесова, венгры одержали победу со счётом 5:1 и вышли в следующий раунд турнира.

Дублями в составе команды из Будапешта отметились Адама Траоре и Форчун Бэсси. Аисса Лайдуни забил ещё один гол. В составе команды из Костаная голом отличился Игорь Сергеев после передачи Зорана Тошича.

Во втором раунде квалификации «Ференцварош» сыграет со словацким «Слованом», который сегодня обыграл батумское «Динамо». Во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов по итогам сегодняшних матчей вышли солигорский «Шахтёр» и норвежский «Будё-Глимт».

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2022, среда. 21:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
5 : 1
Тобол К
Костанай, Казахстан
1:0 Траоре – 4'   2:0 Траоре – 17'   3:0 Лайдуни – 21'   3:1 Сергеев – 23'   4:1 Бэсси – 74'   5:1 Бэсси – 90+1'
Удаления: нет / Мужиков – 81'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022