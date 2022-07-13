«Ференцварош» Черчесова вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Поделиться
Сегодня, 13 июля, «Ференцварош» в рамках ответной игры 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на своём поле принимал казахстанский «Тобол». Сильнее оказалась команда Станислава Черчесова, венгры одержали победу со счётом 5:1 и вышли в следующий раунд турнира.
Дублями в составе команды из Будапешта отметились Адама Траоре и Форчун Бэсси. Аисса Лайдуни забил ещё один гол. В составе команды из Костаная голом отличился Игорь Сергеев после передачи Зорана Тошича.
Во втором раунде квалификации «Ференцварош» сыграет со словацким «Слованом», который сегодня обыграл батумское «Динамо». Во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов по итогам сегодняшних матчей вышли солигорский «Шахтёр» и норвежский «Будё-Глимт».
Комментарии
- 14 июля 2022
-
00:32
-
00:30
-
00:20
-
00:13
-
00:09
- 13 июля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:25
-
23:16
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:42
-
21:31
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
20:58
-
20:57
-
20:55
-
20:53
-
20:40
-
20:36
-
20:14
Партнерский контент