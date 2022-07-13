«Ференцварош» Черчесова вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 13 июля, «Ференцварош» в рамках ответной игры 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на своём поле принимал казахстанский «Тобол». Сильнее оказалась команда Станислава Черчесова, венгры одержали победу со счётом 5:1 и вышли в следующий раунд турнира.

Дублями в составе команды из Будапешта отметились Адама Траоре и Форчун Бэсси. Аисса Лайдуни забил ещё один гол. В составе команды из Костаная голом отличился Игорь Сергеев после передачи Зорана Тошича.

Во втором раунде квалификации «Ференцварош» сыграет со словацким «Слованом», который сегодня обыграл батумское «Динамо». Во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов по итогам сегодняшних матчей вышли солигорский «Шахтёр» и норвежский «Будё-Глимт».