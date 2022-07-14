Нидерланды – Португалия: видеообзор матча на женском чемпионате Европы

В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия) и завершилась победой голландских футболисток со счётом 3:2.
Предлагаем Вам посмотреть видеообзор этого матча:
Видео можно посмотреть на YouTube телеканала «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
На седьмой минуте матча сборная Нидерландов вышла вперёд. Гол после навеса с углового на счету полузащитницы Дамарис Эгурролы.
Второй мяч в ворота Португалии после ошибки в обороне забила защитница команды Нидерландов Стефани ван дер Грагт. Это произошло на 16-й минуте встречи.
За Португалию с пенальти на 38-й минуте отличилась Карол Кошта, с её передачи в самом начале второго тайма забила Диана Силва.
Победный мяч в составе голландок на счету Даниэль ван де Донк, полузащитница отличилась на 62-й минуте.
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