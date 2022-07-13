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Женский футбол, чемпионат Европы — 2022: Германия – Испания – 2:0, обзор матча, ошибка вратаря обеспечила плей-офф

Грубейшая ошибка вратаря обеспечила Германии место в плей-офф Евро! Испания, что с тобой?
Ульяна Лукьянченко
Германия – Испания – 2:0, обзор матча
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Немки досрочно оформили выход в четвертьфинал. Никто не ожидал, что им будет так просто.

Неожиданно — испанкам придется побороться за выход из группы, а восьмикратные чемпионки Европы рвутся за очередным трофеем.

Немки победили сборную Испании в Брентфорде и вовсю отмечают выход в плей-офф. Сборная Испании начала матч в привычной для себя манере на Евро-2022 — пропустила в самом начале. Правда, в первом туре испанки смогли забить Финляндии четыре гола в ответ, а сегодня не смогли. А потом пропустили ещё один.

ЧЕ-2022 (ж). Группа B. 2-й тур
12 июля 2022, вторник. 22:00 МСК
Германия (ж)
Окончен
2 : 0
Испания (ж)
1:0 Бюль – 3'   2:0 Попп – 36'

Сандра Паньос, голкипер испанской команды, допустила грубейшую ошибку на третьей минуте, отдав мяч в ноги Кларе Бюль. Нападающая «Баварии» воспользовалась моментом и открыла счёт. Испанки в ответ перешли к жёсткому контролю мяча, создавали опасные моменты у ворот Мерле Фромс, но забить так и не смогли. Немки убегали в контратаки, и на 36-й минуте им удалось удвоить преимущество. Александра Попп, звезда «Вольфсбурга», отличилась во втором матче подряд.

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До 70-й минуты казалось, что испанки ещё сумеют перевернуть игру, но потом Фромс сделала такой потрясающий сейв — и испанки затихли. Вратарь отразила мощный удар Марионы Кальдентей. Лучшей же этом матче была признана защитница сборной Германии из «Баварии» Марина Хегеринг.

Вратарь Формс и защитница Хегеринг

Вратарь Формс и защитница Хегеринг

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Испанки зажгли в первом туре, празднуя голы со своей главной звездой, Алексией Путельяс, получившей жуткую травму — разрыв крестообразной связки — за день до турнира на тренировке. После матча с Финляндией Путельяс вернулась в Барселону, сегодня её успешно прооперировали. Восстановление бомбардира займет до года. Может, её отсутствие на трибунах так повлияло на команду? Или что ещё могло случиться?

Германия – Испания – 2:0

Германия – Испания – 2:0

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сборная Германии — в плей-офф, в четвертьфинале немки сыграют с командой, которая займёт второе место в группе А (с Австрией или Норвегией). А судьба второй путевки решится в матче Испания — Дания в следующем туре. Правда, не ясно, кому больше повезёт — победителя в 1/4 финала будет ждать мощнейшая Англия.

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