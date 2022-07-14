Видеообзор товарищеского матча «Рома» — «Сандерленд»
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Вчера, 13 июля, в товарищеском матче встретились итальянская «Рома» и британский «Сандерленд». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу римлян. Матч проходил в Португалии, где команды проходят предсезонные учебно-тренировочные сборы.
«Рома» победила «Сандерленд» в товарищеском матче
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«Рома» забила оба гола в заключительной четверти матча: на 77-й минуте отметился Афена-Гьян, на 82-й минуте — Николо Дзаньоло. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Ромы».
Напомним, в минувшем сезоне «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сандерленд» занял пятое место в Первой лиге Англии (третий по силе дивизион страны).
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