Италия — Исландия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 19:00

Сегодня, 14 июля, состоится матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022, в котором встретятся сборные Италии и Исландии. Встреча пройдёт на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире встречу Италия — Исландия покажет телеканал «Матч! Футбол1».

На матче будет работать бригада арбитров во главе с представительницей Финляндии Линой Лехтоваарой. Помогать ей будут эстонка Каролин Кайвоя и представительница Греции Хрисула Куробилия.



Соперниками женских сборных Италии и Исландии по группе D являются национальные команды Франции и Бельгии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.