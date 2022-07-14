Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия — Исландия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 19:00

Италия — Исландия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 14 июля, состоится матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022, в котором встретятся сборные Италии и Исландии. Встреча пройдёт на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире встречу Италия — Исландия покажет телеканал «Матч! Футбол1».

На матче будет работать бригада арбитров во главе с представительницей Финляндии Линой Лехтоваарой. Помогать ей будут эстонка Каролин Кайвоя и представительница Греции Хрисула Куробилия.

Соперниками женских сборных Италии и Исландии по группе D являются национальные команды Франции и Бельгии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022