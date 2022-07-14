Мележиков: после ухода Каттани Абаскаль провёл встречу с Федуном. Тренер готов работать

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о настроении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в связи с уходом спортивного директора Луки Каттани. Ранее клуб возглавлял Паоло Ваноли.

«Реакция Абаскаля на уход Каттани? Понимаю, что изначальные контакты и приглашение Абаскаля состоялось от Луки. Но приглашает не один человек, а клуб. Абаскаль согласился на работу в клубе. Он своё решение подтвердил. Мы проводили совместную встречу у Леонида Арнольдовича с Абаскалем после решения Каттани. Многие вещи мы обсудили.



Абаскаль готов к работе. Никак это на него негативно не влияет. Он абсолютно вовлечён в рабочий процесс. Ему нравится тот состав, который у нас сейчас имеется. По каждому игроку он дал свою характеристику. В большинстве своём они положительные.



Гильермо видит потенциал в тех игроках, которые к нам не так давно пришли, в молодых игроках. Большая часть из них пришла благодаря спортивному директору Луке Каттани. Дальше будем смотреть по ситуации. Состав на сегодняшний день достаточно боевой и готов выступать достойно в чемпионате России в соответствии с целями клуба. А дальше будем смотреть. Если у нас будут какие-то предложения на выход игроков или вследствие сегодняшней ситуации кто-то примет такое решение, дальше будем прорабатывать вопрос по усилению тех или иных позиций в связи с уходом тех или иных игроков», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.