«Конечно, он будет оставаться в Европе». Кечинов — о переходе Крала в «Шальке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о переходе полузащитника красно-белых Алекса Крала в стан немецкого «Шальке-04».
«Это было предсказуемо. Крал не играл в «Вест Хэме», теперь будет играть в «Шальке». Если у него есть возможность, конечно, он будет оставаться в Европе при всей этой нынешней ситуации. Он качественный футболист, игрок сборной Чехии. Найдёт свою команду и там осядет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее сегодня стало известно, что полузащитник «Спартака» Алекс Крал, приостановивший контракт с московским клубом, стал игроком «Шальке-04».
Речь идёт об аренде до конца сезона-2022/2023. Ранее Крал выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм». Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей.
- 14 июля 2022
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