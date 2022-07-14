Защитник Кирилл Боженов проведёт сезон в аренде в «Химках»

21-летний защитник Кирилл Боженов проведёт сезон в «Химках» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба «Ростов».



В прошлом чемпионате игрок также выступал за подмосковную команду.



В сезоне-2021/2022 Боженов провёл 25 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи во всех турнирах.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1 млн.



Напомним, «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2021/2022. В стыковых матчах за право остаться в Премьер-Лиге подмосковный клуб оказался сильнее команды «СКА-Хабаровск».

Новый розыгрыш турнира начнётся уже завтра, 15 июля. «Химки» на домашнем поле встретятся с петербургским «Зенитом», встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.