Защитник Кирилл Боженов проведёт сезон в аренде в «Химках»
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21-летний защитник Кирилл Боженов проведёт сезон в «Химках» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба «Ростов».
В прошлом чемпионате игрок также выступал за подмосковную команду.
В сезоне-2021/2022 Боженов провёл 25 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1 млн.
Напомним, «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2021/2022. В стыковых матчах за право остаться в Премьер-Лиге подмосковный клуб оказался сильнее команды «СКА-Хабаровск».
Новый розыгрыш турнира начнётся уже завтра, 15 июля. «Химки» на домашнем поле встретятся с петербургским «Зенитом», встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.
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