«Химки» — «Зенит»: во сколько играют, где смотреть матч 1-го тура РПЛ и какой прогноз

15 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».
Эксперты не сомневаются в выездной победе петербуржцев: поставить на успех «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.37. Победа «Химок» оценена в 8.80. Заключить пари на ничью предлагается за 5.20.
Аналитики ждут от матча большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.20.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.88.
Победа «Зенита» с разницей в два и более мяча идёт за 2.00. Победа «Химок» с форой (+1.5) доступна за 1.80.
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