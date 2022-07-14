В «Уфе» ответили представителям игрока «Аполлона», которые хотят подать в суд на клуб

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на новость, что представители «Аполлона» могут подать в суд на российский клуб.



«Не знаю, пусть подают в суд на «Уфу». Известно ли что-то о нём? Ничего не знаю. Слишком много нас в медийном пространстве. Может, из-за этого к себе внимание хотят привлечь. Мы разве запретили контракт? Или уже был какой-то трансферный контракт? Вы меня сейчас сами ошарашили. Если хотят подавать в суд, пусть подают», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее Sport24 сообщил, что «Уфа» договорилась о трансфере игрока греческого «Аполлона» Хуана Фелипе Вильи. Но в последний момент, когда футболист оформлял билеты на самолёт, российский клуб отменил сделку в одностороннем порядке. «Аполлон» остался этим недоволен и подаст на «Уфу» в суд.

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