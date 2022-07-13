В «Уфе» подтвердили переговоры с «Маритиму» по переходу Гамида Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, что главный бомбардир команды Гамид Агаларов может перейти в «Маритиму». Он сообщил, что к нападающему есть интерес из нескольких европейских чемпионатов.
«Маритиму» — один из вариантов развития карьеры. Мы надеемся завершить всё быстро, но не только туда. Есть ли ещё интерес из Европы? Да: Турция и Бельгия», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее об интересе к Гамиду Агаларову со стороны «Маритиму» сообщил спортивный журналист Роман Нагучев.
В минувшем сезоне 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 19 голов в 29 матчах. Однако это не помогло «Уфе» сохранить прописку в высшем дивизионе страны: клуб из столицы Башкортостана впервые за восемь лет сыграет в Первой лиге (ранее — ФНЛ). Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Гамид Агаларов стал Лучшим молодым футболистом России сезона-2022/23
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