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Яка Бийол перешёл из ЦСКА в «Удинезе»

Яка Бийол перешёл из ЦСКА в «Удинезе»
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ЦСКА и «Удинезе» завершили оформление трансфера словенского игрока Яки Бийола, сообщает пресс-служба российского клуба. Футболист подписал контракт с итальянским клубом.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 года, куда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

В прошлом сезоне Бийол провёл за ЦСКА 30 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

ЦСКА сыграет с «Уралом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт в субботу, 16 июля, в Москве. Начало встречи запланировано на 15:00 мск. По итогам прошлого сезона ЦСКА занял пятое место.

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