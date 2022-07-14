Яка Бийол перешёл из ЦСКА в «Удинезе»
Поделиться
ЦСКА и «Удинезе» завершили оформление трансфера словенского игрока Яки Бийола, сообщает пресс-служба российского клуба. Футболист подписал контракт с итальянским клубом.
Бийол выступал за ЦСКА с 2018 года, куда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
В прошлом сезоне Бийол провёл за ЦСКА 30 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.
ЦСКА сыграет с «Уралом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт в субботу, 16 июля, в Москве. Начало встречи запланировано на 15:00 мск. По итогам прошлого сезона ЦСКА занял пятое место.
Комментарии
- 14 июля 2022
-
20:21
-
20:16
-
20:16
-
20:10
-
20:00
-
19:53
-
19:42
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:21
-
19:13
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:35
-
18:27
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:51
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:17
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
16:15
-
16:13
-
16:10
Партнерский контент