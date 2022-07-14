Яка Бийол перешёл из ЦСКА в «Удинезе»

ЦСКА и «Удинезе» завершили оформление трансфера словенского игрока Яки Бийола, сообщает пресс-служба российского клуба. Футболист подписал контракт с итальянским клубом.



Бийол выступал за ЦСКА с 2018 года, куда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.



В прошлом сезоне Бийол провёл за ЦСКА 30 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.



ЦСКА сыграет с «Уралом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт в субботу, 16 июля, в Москве. Начало встречи запланировано на 15:00 мск. По итогам прошлого сезона ЦСКА занял пятое место.

Новость по теме ЦСКА представит новую форму накануне матча с «Уралом». Клуб продолжит работать с Joma