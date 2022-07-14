Каррера: «Спартак» способен выиграть РПЛ и Кубок России в этом сезоне
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал цели красно-белых на сезон, объявленные директором клуба Евгением Мележиковым. По словам итальянца, команда будет бороться за победу как в чемпионате России, так и в Кубке страны.
«Для такого клуба, как «Спартак», это абсолютно нормальные цели. У команды есть все качества, чтобы сделать это. «Спартак» способен стать чемпионом РПЛ и выиграть Кубок России в этом сезоне. Я в них верю», — сказал Каррера в интервью «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022.
Вчера, 13 июля, стало известно об уходе итальянца Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.
Комментарии
- 14 июля 2022
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:26
-
21:02
-
20:57
-
20:49
-
20:40
-
20:39
-
20:21
-
20:16
-
20:16
-
20:10
-
20:00
-
19:53
-
19:42
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:21
-
19:13
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:35
-
18:27
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:51
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:17
-
17:15
Партнерский контент