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Каррера: «Спартак» способен выиграть РПЛ и Кубок России в этом сезоне

Каррера: «Спартак» способен выиграть РПЛ и Кубок России в этом сезоне
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал цели красно-белых на сезон, объявленные директором клуба Евгением Мележиковым. По словам итальянца, команда будет бороться за победу как в чемпионате России, так и в Кубке страны.

«Для такого клуба, как «Спартак», это абсолютно нормальные цели. У команды есть все качества, чтобы сделать это. «Спартак» способен стать чемпионом РПЛ и выиграть Кубок России в этом сезоне. Я в них верю», — сказал Каррера в интервью «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022.

Вчера, 13 июля, стало известно об уходе итальянца Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.

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