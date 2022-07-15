Источник: ЦСКА предложил Адольфо Гайча бразильскому «Коринтиансу»

23-летний аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может в очередной раз сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в «Твиттере».

На этот раз, после двух аренд кряду – в итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску», Гайч был предложен клубу из Южной Америки – бразильскому «Коринтиансу».

Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА в августе 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. В общей сложности на его счету в составе армейцев 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу

В прошлом сезоне Адольфо выступал на правах аренды за «Уэску», в составе которой провёл 26 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две результативные передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 3 млн.

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