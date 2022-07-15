Тухель оценил шансы Лукаку вернуться в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель оценил шансы бельгийского нападающего Ромелу Лукаку вернуться в английский клуб после аренды в миланском «Интере».
«Вместе с владельцами мы решили, что отпустим Лукаку, так как он хотел уйти. У него была возможность перейти в другой клуб, мы его отпустили. Учитывая тот факт, что он просто в аренде, конечно, есть шанс, что Ромелу вернётся. Я не знаю, насколько это вероятно, но судить об этом не мне», — приводит слова Тухеля Goal.
Напомним, Лукаку стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Лукаку с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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