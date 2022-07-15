Масалитин: в семье не без урода. Перед уходом Эджуке клялся в любви ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход нападающего Чидеры Эджуке в «Герту». Ранее футболист воспользовался опцией ФИФА и принял решение покинуть клуб.
«В семье не без урода. И ведь вспомните, как Эджуке перед уходом в интервью клялся в любви ЦСКА, что его всё здесь устраивает. А после приходит первое предложение, он собрался и уехал. Я не понимаю, как он собирается вернуться в ЦСКА через год. Смысл возвращаться, если ты так поступил с командой?
Посмотрите на Бийола, который нормально провёл время в ЦСКА и хорошо расстался с клубом и, наверное, с удовольствием вернётся в ЦСКА. Клуб его примет как родного. Эджуке сам потом будет мучиться, придёт как нашкодивший кот на задних лапах, а ему скажут: «Иди отсюда, дверь закрой, ищи команду». В лучшем случае будет играть во второй команде», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 15 июля 2022
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