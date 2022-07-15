Созин: что Эджуке сделал для ЦСКА, 10 голов забил? Пусть уходит и не возвращается
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал уход нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке в «Герту». Ранее футболист воспользовался опцией ФИФА и принял решение покинуть клуб.
«Я не ждал, что нынешнее поколение легионеров, в которое входит и Эджуке, поставит свои интересы и финансы ниже команды. Времена, когда Вагнер Лав уходил и возвращался по одной только просьбе Гинера, прошли. Нет у нас больше таких футболистов – и это очень многое говорит о плохой работе селекции. Гайич, который не умеет забивать, Фукс, который сыграл три матча за два года… Эджуке – получше, но что он сделал для ЦСКА? Забил 10 голов? Пусть уходит и не возвращается», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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