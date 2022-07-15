Иско, скорее всего, перейдёт в «Бетис» или «Севилью»

Испанский полузащитник Иско, выступавший за мадридский «Реал», вероятнее всего, продолжит карьеру в «Бетисе» или «Севилье», сообщает испанское издание Diario AS.
Ранее «Рома», «Галатасарай» и «Ньюкасл» предложили испанцу зарплату, близкую к той, что он получал в «Реале» (€ 6 млн в год). Одно предложение из Катара даже превысило эту сумму. Но Иско хочет остаться в Ла Лиге, если только ему не поступит предложение от зарубежного клуба, выступающего в Лиге чемпионов.
Ни «Бетис», ни «Севилья» не в состоянии заплатить испанцу такие деньги, как вышеупомянутые клубы. Несмотря на это, сообщается, что Иско готов сократить свою зарплату вдвое, чтобы остаться в Испании. И ему нравится идея играть в Лиге чемпионов с «Севильей», которая три года подряд финишировала в четвёрке сильнейших.
Соглашение 30-летнего футболиста с «Реалом» истекло в конце сезона-2021/2022 и не было продлено. Иско перешёл в «Реал» в 2013 году из «Малаги». В 353 матчах за клуб полузащитник отметился 53 голами и 56 голевыми передачами. В составе «Реала» Иско выиграл 19 трофеев.
- 15 июля 2022
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:37
-
15:30
-
15:29
-
15:22
-
15:20
-
15:19
-
15:11
-
15:10
-
15:07
-
15:07
-
15:02
-
15:01
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:50
-
14:46
-
14:44
-
14:42
-
14:41
-
14:38
-
14:35
-
14:35
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:27
-
14:23
-
14:10