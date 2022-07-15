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Цорн: Комппер остаётся в тренерском штабе «Локомотива», но главный — Циннбауэр

Цорн: Комппер остаётся в тренерском штабе «Локомотива», но главный — Циннбауэр
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию, которая сложилась в тренерском штабе железнодорожников.

«Марвин остаётся в тренерском штабе — он важная часть нашей команды. Он молодой и перспективный тренер, но вся ответственность на Йозефе. Циннбауэр — главный тренер «Локомотива», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее сообщалось, что назначение Циннбауэра на пост наставника «Локо» носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.

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