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Главный тренер «Локомотива» оценил готовность команды к новому сезону

Главный тренер «Локомотива» оценил готовность команды к новому сезону
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Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался по поводу готовности команды к новому сезону.

«На сборах я не с самого начала. Хочется поблагодарить тренерский штаб, который начал подготовку, прежде всего тренеров по физподготовке и Марвина Комппера. Что касается подготовки команды, к первой после сезона игре нельзя подойти готовыми на сто процентов. Но команда провела сборы и хорошо готова к сезону», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее сообщалось, что назначение Циннбауэра на пост наставника «Локо» носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.

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