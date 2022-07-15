Цорн: общаемся с Ротенбергом — есть обоюдное желание оставить его в клубе

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что руководство намерено оставить Бориса Ротенберга в клубе.



«Мы общаемся с Ротенбергом, есть обоюдное желание оставить его в клубе. Пока у нас продолжается диалог, но довольно продуктивный. Как только будет какое-то решение, мы сразу об этом объявим», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Борис Ротенберг являлся игроком «Локомотива» с августа 2016 года, куда перешёл из московского «Динамо». За железнодорожников защитник сыграл в 17 матчах, в которых не забил ни одного гола, а также не отдал ни одной голевой передачи.



Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».