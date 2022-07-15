Источник: Серж Гнабри продлил контракт с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, несмотря на интерес со стороны лондонского «Челси» и мадридского «Реала», подписал новый контракт с мюнхенцами, по которому он останется в клубе до лета 2026 года, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
У немецкого футболиста оставался всего год по контракту, и его будущее в «Баварии» было под вопросом. Ранее сообщалось, что руководство мюнхенцев может вывести 26-летнего футболиста из основного состава команды, если Гнабри не захочет продлить соглашение. Полузащитник, в свою очередь, желал остаться в команде, но был недоволен отношением руководства «Баварии».
Гнабри перешёл в «Баварию» летом 2017 года из бременского «Вердера». Он забил 64 гола и отдал 40 результативных передач в 171 матче за «Баварию». В составе сборной Германии Гнабри забил 20 голов в 34 матчах.
- 15 июля 2022
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