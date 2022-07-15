Источник: скончался бывший тренер сборной России Георгий Ярцев

В Москве скончался известный футбольный тренер Георгий Ярцев, сообщает телеграм-канал «112». Специалисту было 74 года.

По ходу игровой карьеры он выступал за костромской клуб «Текмаша» и местный «Спартак». Также играл в смоленской «Искре», ЦСКА, «Гомсельмаше». Наибольшее признание получил в московском «Спартаке». В составе красно-белых Георгий Александрович стал чемпионом СССР в 1979 году.



В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Также специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы – 2004.