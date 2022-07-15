Сергей Корниленко высказался о переходе Владислава Шитова из «Спартака»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о новом трансфере команды. Нападающий «Спартака» Владислав Шитов переходит на правах аренды в «Крылья» до конца сезона-2022/2023.
«В «Крылья» переходит молодой и перспективный нападающий Владислав Шитов. Он прекрасно проявил себя в минувшем сезоне Первой лиги, забил много мячей, выглядел не по годам зрело. Считаем, что Влад сможет проявить себя и быть полезным нашей команде», – сообщил Корниленко официальному сайту клуба.
Шитов прошлый сезон провёл за московскую команду «Спартак-2» в ФНЛ, забив 13 мячей и отдав две результативные передачи. Также Владислав вызывался в основу красно-белых и принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями.
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