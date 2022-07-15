Сергей Юран высказался о будущем Ильи Лантратова в «Химках»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о ситуации с будущим вратаря Ильи Лантратова. Сегодня подмосковный клуб сыграл вничью с «Зенитом».
«Все может случиться. Когда с «Зенитом» по Илье были переговоры, мы занялись поиском вратаря, потому что это проблемная позиция. Ребята были в списке, мы быстро предварительно договорились. Пока Илья остаётся. Будет конкуренция, поэтому будет играть сильнейший. За вратарскую линию я спокоен», — передаёт слова Юрана корреспондент«Чемпионата» Андрей Ирха.
26-летний Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 81 матче за клуб Илья пропустил 102 гола и 30 раз сыграл «на ноль». Соглашение между Лантратовым и подмосковной командой истекает в 2025 году. Ранее сообщалось об интересе к Лантратову со стороны санкт-петербургского «Зенита».
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