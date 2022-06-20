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Трансферы-2022, Александр Зинченко уйдёт из «Манчестер Сити», где продолжит карьеру: «Эвертон», «Арсенал», «Вест Хэм»

Гвардиола хочет избавиться от Зинченко. У украинца есть шесть вариантов
Павел Прохоров
Зинченко уйдёт из «Манчестер Сити»
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Похоже, ему даже не придётся покидать Англию.

Александр Зинченко — пожалуй, главная футбольная звезда с постсоветского пространства прямо сейчас. Украинский защитник уже шесть лет играет в «Манчестер Сити», с которым взял 10 трофеев (по четыре чемпионства и Кубка лиги и по одному Кубку и Суперкубку Англии). В последнее время слышно всё больше разговоров об уходе Александра из команды Хосепа Гвардиолы. Вариантов продолжения карьеры — предостаточно. Рассмотрим самые интересные.

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Сразу следует оговориться — Зинченко далеко не «отработанный материал». Несмотря на повреждение, коронавирус и пропуск начала сезона, украинец набрал за сезон 28 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Например, в Лиге чемпионов он выходил в старте в пяти из 11 игр и провёл 138 минут из 210 против «Реала». В чемпионате Англии левый защитник чаще оказывался в запасе (17), но всё же внёс вклад в четвёртое чемпионство — в виде 15 матчей и четырёх ассистов.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Фото: Michael Regan/Getty Images

Первым о возможном уходе Зинченко из «Манчестер Сити» написал ESPN. В середине мая источник сообщил, что несколько клубов хотят подписать 25-летнего украинца, но названия команд не раскрыл. По сведениям ESPN, «горожане» уже начали поиск левого защитника и полузащитника. Среди кандидатов, в частности, называется Марк Кукурелья из «Брайтона».

«Арсенал» и «Вест Хэм»

Через 10 дней после новости ESPN стал известен первый претендент на Зинченко – «Арсенал». Как пишет Daily Mail, главному тренеру лондонцев Микеле Артете интересен украинский футболист. 40-летний специалист планирует использовать Александра на любимой позиции в центре поля, в то время как в «Манчестер Сити» Зинченко чаще закрывает левый фланг. Отмечается, что у Артеты, который ранее работал в тренерском штабе «горожан», отличные отношения с украинцем. По информации Mirror, главный тренер «Арсенала» пообещал Зинченко позицию в полузащите в случае перехода в лондонский клуб.

«Эвертон» и «Ньюкасл»

В «Эвертоне» Зинченко точно не заскучает – ведь там играет его партнёр по сборной Виталий Миколенко. По информации The Athletic, «Манчестер Сити» предложил услуги Александра «Эвертону» и «Ньюкаслу». В «Эвертоне», скорее всего, Зинченко будут использовать в центре поля. Что касается «Ньюкасла», то многое зависит от того, выкупит ли клуб Мэтта Таргетта у «Астон Виллы». Руководство «Сити» сообщило, что готово отпустить Зинченко, если за него будет предложена разумная сумма и он сам этого захочет. Информацию о возможном переходе игрока в «Эвертон» подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. Там Зинченко готовы предложить роль креативного полузащитника.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Интер» и «Барселона»

Английскими клубами новости не ограничились. «Ман Сити» интересуется защитником «Интера» Миланом Шкриньяром. По информации Inter Live, команда Хосепа Гвардиолы готова предложить за него Зинченко с доплатой в € 30 млн. Сообщается, что «Интер» хотел бы сохранить словака, но готов рассмотреть выгодное предложение.

Одно из условий Зинченко – регулярная практика на позиции полузащитника. Готова ли ему дать её «Барселона» – большой вопрос. Впрочем, переход Зинченко возможен, если сине-гранатовые не подпишут защитника «Челси» Маркоса Алонсо. Но, похоже, этот трансфер всё же состоится, а значит, Александра в «Барселоне» не будет, несмотря на рекомендации Феррана Торреса подписать его. Вместе с испанским вингером украинец играл в «Ман Сити».

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Главным претендентом на Зинченко называют «Эвертон». Но, куда бы он ни ушёл, теперь ему будет гораздо сложнее осуществить свою мечту — выиграть Лигу чемпионов. До него такой чести из украинцев удостаивались лишь Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук (запасной вратарь «Реала» Андрей Лунин по регламенту УЕФА победителем ЛЧ не считается).

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