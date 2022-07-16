Глушенков: перешёл бы из «Спартака» в ЦСКА. Это моё дело, и занимаюсь им не ради фанатов

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков заявил, что согласился бы перейти из «Спартака» в ЦСКА.
«Когда уходил из «Спартака», ни с кем из руководителей не общался. Находился в отпуске — сначала мне сказали, что я еду со «Спартаком» на сборы. А после позвонили и сообщили, что есть вариант уйти в «Крылья». Я сразу же согласился не раздумывая. Перешёл бы в ЦСКА, если бы позвали? Да. Если бы в меня там верил тренер, то я бы перешёл. Почему нет? Это моё дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа», — приводит слова Глушенкова «Спорт-экспресс».
Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год, но большую часть времени провёл в арендах. Летом 2022 года он подписал контракт с «Крыльями Советов», который рассчитан до 2025 года.
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