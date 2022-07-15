Топ-11 летних трансферов РПЛ к старту чемпионата. «Спартак» потратил больше «Зенита»!

Летнее трансферное окно в РПЛ будет открыто ещё более полутора месяцев, но основную работу на рынке российские клубы должны были сделать к 15 июля – дню старта нового чемпионата. Переходов в это межсезонье действительно много, однако каждая сделка на сумму от € 1 млн – большое событие. В сложившейся экономической ситуации все считают деньги. Да и нет смысла в серьёзных тратах без еврокубков. Вот топ-11 самых дорогих трансферов на начало сезона-2022/2023.

Николай Комличенко из «Динамо» в «Ростов», € 1,5 млн

Николай Комличенко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Динамо» окончательно рассталось с центрфорвардом, который в московской команде не был так результативен, как в Чехии. Выкупали бело-голубые Комличенко у «Млада-Болеслав» за € 3,5 млн, а продали в «Ростов» лишь за € 1,5 млн. Ещё что-то принесла аренда: в прошлом сезоне Николай также выступал за ростовчан, стал автором восьми голов и трёх голевых передач в 29 матчах. Теперь, после отъезда Али Соу, 27-летний игрок – безальтернативно основной форвард у Валерия Карпина. Для «Ростова» это достаточно крупный трансфер, так что Комличенко должен тащить команду.

Гамид Агаларов из «Уфы» в «Ахмат», € 1,5 млн + часть от будущей продажи

Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона, забивший 19 голов (плюс ещё один в стыках) и сделавший два голевых паса в 29 матчах, ушёл из «Уфы» совсем не за те деньги, на которые рассчитывал Шамиль Газизов. Топ-клубы России почему-то отказались от борьбы за Агаларова, а все варианты в Европе у 21-летнего форварда сорвались. Последний – португальский «Маритиму». Теперь Гамид будет доказывать в «Ахмате», что его напрасно недооценивают. Если выдаст второй столь же результативный чемпионат, то уже «Ахмат» прилично заработает на его продаже. Дебютировать Агаларов должен в игре 1-го тура со «Спартаком». По нашей информации, стоимость трансфера – € 1,5 млн плюс 50% «Уфе» от следующей продажи. Хотя в клубе заявили, что заплатили за форварда меньше.

Максим Глушенков из «Спартака» в «Крылья Советов», € 1,8 млн

Нападающий не прижился в «Спартаке» и трижды уходил в аренду. В конце концов, московский клуб неплохо заработал на Глушенкове. По данным Transfermarkt, красно-белые выкупали Максима у «Чертаново» за € 300 тысяч, а получили за его продажу € 1,8 млн (и это без учёта заработанного на арендах). Глушенков надеялся остаться в «Крылья Советов», где неплохо выступал в прошлом сезоне – семь голов и две голевые передачи в 28 матчах. И Самара сохранила 22-летнего игрока. «Я рад, что ушёл из «Спартака». Я давно этого хотел», – признался нападающий.

Марко Раконьяц из «Чукарички» в «Локомотив», € 2,5 млн

22-летний черногорец стал первым легионером, который отважился на переезд в РПЛ после февральских событий и бана российских клубов в Европе. Раконьяц выдал хороший прошлый сезон, забив 11 мячей и сделав три голевые передачи в 28 матчах за «Чукарички». Кроме того, он поразил ворота сборной Италии, играя за черногорскую молодёжку. Неудивительно, что скауты «Локомотива» обратили внимание на нападающего. Сербский клуб согласился отпустить Марко за € 2,5 млн. Но, кажется, новичку будет непросто выиграть конкуренцию в линии атаки.

Даниил Уткин из «Краснодара» в «Ростов», € 3 млн

Даниил Уткин Фото: vk.com/fcrostov

22-летний воспитанник «Краснодара» выдал блестящий сезон в «Ахмате», став автором 10 голов и трёх голевых пасов в 29 матчах. Положил несколько сумасшедших мячей со штрафных. Казалось, «Краснодар», вернув Уткина, сделает его одним из ключевых игроков команды в новом чемпионате. Однако руководство клуба неожиданно решило продать полузащитника, причём не за такие уж большие деньги – € 3 млн. Даже ориентировочная стоимость Даниила по версии Transfermarkt выше на полмиллиона. Для Валерия Карпина это солидное усиление, а сам Уткин, очевидно, приблизился к сборной России.

Лукас Фассон из «Атлетико Паранаэнсе» в «Локомотив», € 3 млн

Ещё один новичок «Локомотива», попавший в топ самых дорогих. 21-летний Фассон стоил чуть дороже Раконьяца – € 3 млн. Центральный защитник мало играл за «Атлетико Паранаэнсе» (лишь один матч в Серии А в сезоне-2022), но потенциал у Лукаса, безусловно, есть. Бразилец был кандидатом в молодёжную сборную, его в своё время оценили скауты «Барселоны». В составе «Локомотива» Фассон уже отличился – забил пять дней назад в спарринге с «Динамо». Теперь должен так же показать себя в первых турах чемпионата, чтобы прочно закрепиться в основе.

Антон Зиньковский из «Крыльев Советов» в «Спартак», € 3,2 млн

Самый дорогой трансфер с участием российского футболиста оформил в летнее окно «Спартак». Московский клуб заплатил «Крыльям Советов» за Зиньковского € 3,2 млн. Хорошая сделка для самарцев, которые забирали вингера у «Чертаново» всего за € 350 тыс. 26-летний новичок должен стать реальным усилением для красно-белых. Антон показал это и своим выступлением в Суперкубке России.

В прошлом сезоне Зиньковский был очень результативен: забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач в 32 матчах. Осталось дождаться, когда Гильермо Абаскаль встроит очень сильного индивидуально игрока в основу «Спартака».

Родригао из «Сочи» в «Зенит», € 3,5 млн

Родригао Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Потеряв после закрытия зимнего трансферного окна Ярослава Ракицкого, «Зенит» доигрывал чемпионат с недоукомплектованной линией обороны и долго искал нового центрального защитника. Лишь накануне матча за Суперкубок России со «Спартаком» петербургский клуб объявил о переходе Родригао из «Сочи». 26-летний игрок обошёлся чемпионам России в € 3,5 млн. Любопытно, что сами сочинцы год назад подписывали бразильца свободным агентом. Стоимость Родригао выросла после отличного сезона в России, в котором он забил три гола и отдал одну результативную передачу в 31 матче.

Матео Кассьерра из «Сочи» в «Зенит», € 4,5 млн

Уход Артёма Дзюбы петербургский клуб компенсировал приобретением ещё одного легионера из «Сочи»: за Кассьерру заплатили € 4,5 млн. Колумбиец в прошлом сезоне стал вторым бомбардиром РПЛ, а по голам с игры и вовсе занял первое место (14+6 в 22 матчах). Начал 25-летний нападающий в «Зените» впечатляюще: сыграл 20 минут в товарищеской встрече с «Црвеной Звездой» и в Суперкубке со «Спартаком» – забил по мячу каждому сопернику. Но не факт, что Матео быстро получит место в основе. Кассьерре ещё нужно выиграть конкуренцию у Ивана Сергеева.

Хорхе Карраскаль из «Ривер Плейт» в ЦСКА, € 6 млн

В зимнее трансферное окно ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» за € 300 тыс. с правом выкупа за € 6 млн. Этим летом пункт о выкупе был активирован, и 24-летний вингер подписал контракт с московским клубом до лета 2026-го. Колумбиец впечатлил своим дриблингом, умением обострять. Правда, пока Хорхе недостаточно результативен – на его счету всего один гол и одна голевая передача в 13 матчах за армейцев. Если Карраскаль станет больше забивать, то полностью оправдает свой трансфер. Из России он уезжать не собирается.

Кристофер Мартинс Перейра из «Янг Бойз» в «Спартак», € 6,4 млн

Кристофер Мартинс Перейра Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Полузащитник сборной Люксембурга также приехал в Россию зимой: «Спартак» арендовал Перейру у «Янг Бойз» за € 500 тыс. и включил в договор право выкупа за € 6,4 млн. 25-летний опорный полузащитник помог красно-белым завоевать трофей – Кубок России. По окончании прошлого сезона, в котором Кристофер Мартинс набрал 1+3 в 13 матчах за москвичей, клуб воспользовался опцией выкупа.

Интересно, что этим летом «Спартак» потратил на выкуп Перейры и трансфер Зиньковского (€ 9,6 млн) даже больше, чем традиционный лидер российского рынка «Зенит» на Родригао и Кассьерру (€ 8 млн). Остальные новички двух клубов либо свободные агенты, как Мацей Рыбус и Зелимхан Бакаев, либо арендованные игроки.