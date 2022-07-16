Тони Кроос и «Шальке» обменялись колкостями в социальных сетях

Полузащитник «Реала» Тони Кроос и немецкий клуб «Шальке» обменялись колкостями в социальных сетях.

Причиной перепалки послужил концерт британского певца Эда Ширана, которыё прошёл на стадионе «Шальке». Комментируя это событие Кроос в своём подкасте сказал следующее: «Эд Ширан сделал то, что я редко видел, люди уходили со стадиона «Шальке» довольными», — приводит слова Крооса Bild.

В «Шальке» отреагировали в «твиттере» на слова Крооса следующим образом: «По крайней мере, мы можем давать крутые интервью после финального свистка».

Слова «Шальке» являются отсылкой к финалу Лиги чемпионов прошлого сезона между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0). После матча Кроосу не понравились вопросы журналиста и он досрочное прервал с ним общение.