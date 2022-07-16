Кулибали прокомментировал переход из «Наполи» в «Челси»

31-летний сенегальский защитник Калиду Кулибали, ставший игроком «Челси», высказался о переходе в лондонский клуб. Ранее футболист выступал в составе итальянского «Наполи».
«Я очень рад стать частью такой команды, как «Челси». Это действительно большой клуб, пользующийся большой популярностью в мире. Я всегда мечтал играть в английской Премьер-лиге, и именно «Челси» первым хотел заполучить меня ещё в 2016 году, но тогда мы не смогли это сделать. Сейчас они обратились ко мне вновь, и я согласился, потому что я действительно видел их заинтересованность.
Я обсудил возможный переход со своими хорошими друзьями – Эдуардом Менди и Жоржиньо. Это облегчило мне выбор, поэтому я очень рад оказаться сегодня здесь.
Отдельно хотелось бы выразить благодарность болельщикам, я видел их как в Лондоне, так и в самолёте — все они рады моему приезду. Надеюсь, предстоящий сезон будет действительно хорошим и мы подарим фанатам моменты радости», — приводит слова Кулибали пресс-служба «Челси» на официальном сайте.
- 16 июля 2022
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