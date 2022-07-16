Калиду Кулибали стал игроком «Челси»

31-летний сенегальский защитник Калиду Кулибали официально стал игроком лондонского «Челси», завершив свой переход из итальянского «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.

Кулибали стал игроком «Челси». Фото: Официальный сайт «Челси».

Отмечается, что с игроком подписан четырёхлетний контракт, его трансфер связан с тем, что клуб ранее покинули сразу два центральных защитника – Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, ставшие игроками мадридского «Реала» и «Барселоны» соответственно. Ранее сообщалось, что переход Кулибали обойдётся лондонскому клубу в € 40 млн, а его зарплата будет составлять € 10 млн чистыми за сезон.

В сезоне-2021/2022 игрок провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

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