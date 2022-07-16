Гришин: по мастерству и всем данным ЦСКА должен обыгрывать «Урал»

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 16 июля.

«Думаю, ЦСКА выиграет. Поменялся тренер — это проблема, потому что каждый футболист привыкает к требованиям тренера по-разному. Мы сегодня увидим футбол в атаку от ЦСКА, потому что Федотов пропагандирует игру в три защитника, хотя их не хватает. Интересно посмотреть, кем выйдет играть Федотов в защите.



Игра будет на стороне ЦСКА. «Урал» будет обороняться и контратаковать. Сегодня будет хороший футбол. ЦСКА – однозначный фаворит. Будет хорошая боевая игра. Но по мастерству и всем данным ЦСКА должен обыгрывать «Урал», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.