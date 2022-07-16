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В матче первого тура РПЛ ЦСКА — «Урал» произошла замена главного судьи

В матче первого тура РПЛ ЦСКА — «Урал» произошла замена главного судьи
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Российский арбитр Виталий Мешков обслужит матч первого тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Уралом» вместо Кирилла Левникова, сообщает пресс-служба РФС.

Замена главного судьи произошла по причине болезни петербургского арбитра. Уже после приезда в Москву вчера вечером у него поднялась температура. Вместо Виталия Мешкова на VAR в данном матче будет работать Евгений Кукуляк.

Обновлённая бригада арбитров выглядит следующим образом: главный судья – Виталий Мешков, ассистенты – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный судья – Роман Сафьян, VAR – Евгений Кукуляк, AVAR – Николай Богач.

Матч первого тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Уралом» состоится сегодня, 16 июля. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свиток прозвучит в 15:00 мск.

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