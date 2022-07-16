Полузащитники Козлов и Янов стали игроками тульского «Арсенала»

Полузащитники Иван Козлов и Данила Янов будут выступать за тульский «Арсенал» в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба клуба.



22-летний Иван Козлов ранее выступал за дубль «оружейников». В сезоне-2019/2020 он провёл 13 матчей в молодёжном «Арсенале». Последние два сезона Иван играл в тверской «Волге». С ним подписан долгосрочный контракт.



22-летний Данила Янов начинал карьеру в Таганроге, в клубе «Форте». Он прошёл школу столичных команд «Строгино» и ЦСКА, имеет опыт выступления в Европе. Прошлый сезон хавбек провёл в «Форте», за который сыграл 12 матчей. Янов неоднократно вызывался в юношескую сборную России. В «Арсенале» он будет выступать на правах аренды, права на футболиста принадлежат подмосковным «Химкам».

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