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Шамов, Сокол и Пантелеев продлили контракты с «Арсеналом»

Шамов, Сокол и Пантелеев продлили контракты с «Арсеналом»
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Ряд игроков тульского «Арсенала» подписали новые контракты с клубом. Об этом сообщает пресс-служба красно-жёлтых.

Свои соглашения с туляками пролонгировали вратарь Егор Шамов, защитник Артём Сокол и полузащитник Владислав Пантелеев. На счету голкипера более 40 матчей в футболке тульского клуба.

Артём Сокол присоединился к «Арсеналу» в июле 2018 года. В прошлом сезоне игрок обороны провел 20 матчей за команду. Дебютный гол в составе оружейников Артём забил в ворота брянского «Динамо» в групповом этапе розыгрыша Кубка России.

За плечами Владислава Пантелеева три сезона в составе туляков. За оружейников полузащитник провёл 32 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ тульский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. «Арсенал» завершил розыгрыш на последней позиции в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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