ЦСКА — «Урал»: Карраскаль удвоил преимущество хозяев поля

Сегодня, 15 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 московский ЦСКА играет с «Уралом». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал».
На 45-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков подхватил мяч у границ чужой штрафной и точным ударом поразил чужие ворота. На 64-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль с пенальти удвоил преимущество. ЦСКА ведёт со счётом 2:0.
Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московский ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте. «Урал» по итогам сезона-2021/2022 занял 12-е место.
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