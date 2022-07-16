Российские игроки «Крыльев» получили Fan ID, иностранцы оформят его отдельно
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что российские футболисты команды оформили «карту болельщика» (Fan ID). Иностранцы займутся этим вопросом в ближайшее время.
«Тренерский штаб оформлял карту болельщика раньше. Нам они одобрены, и мы получили свои номера. Футболисты занимались оформлением вчера, насколько мне известно, ни у кого проблем не возникло. Легионеры будут заниматься оформлением отдельно, после матча с «Оренбургом», — приводит слова Осинькина РБ Спорт.
Сегодня, 16 июля, «Крылья Советов» в гостевом матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) одержали победу над «Оренбургом» (4:2) в гостях. «Карта болельщика» нужна игрокам самарской команды для посещения домашнего стадиона.
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