Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»
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Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев прокомментировал поражение команды в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с самарскими «Крыльями Советов».
«Это нормальный процесс. Мы играли два сезона в Первой лиге. Нужно время, чтобы перестроиться и понять какие-то вещи. В целом, есть за счёт чего прибавлять, есть запас хода.
Ничего страшного не случилось. Первый тур, мы понимаем, что нужно время, чтобы адаптироваться в РПЛ. Плохо, что получилось так. Надо спокойно работать, делать выводы», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Встреча «Оренбурга» и «Крыльев Советов» завершилась волевой победой самарцев со счётом 4:2.
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