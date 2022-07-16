В «Спартаке» смайлами отреагировали на неназначенный пенальти в ворота «Ахмата»

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги играет с московским «Спартаком». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. В концовке матча арбитр матча Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота грозненской команды, что вызвало недоумение у представителей «Спартака». Арбитры VAR не вмешались в эпизод.
В добавленное к первому тайму время воспитанник красно-белых Артём Тимофеев головой замкнул подачу с углового и отличился в ворота бывшей команды.За несколько минут до пропущенного мяча «Спартак» остался в меньшинстве: Мацей Рыбус получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён.
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Олег Соколов. Арбитр VAR — Евгений Турбин, его помощник — Валерий Данченко. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучал в 20:00 мск.
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