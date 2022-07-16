В «Урале» объяснили причину нахождения Оздоева в ложе с представителями команды

Вице-президент «Урала» Игорь Ефремов объяснил, почему полузащитник Магомед Оздоев оказался в вип-ложе команды из Екатеринбурга на матче с ЦСКА (0:2) на «ВЭБ Арене».

«Мы с Григорием Викторовичем просто пригласили его посмотреть футбол», — приводит слова Ефремова «РБ Спорт».

29-летний Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. В 116 матчах за команду Магомед забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. 30 июня соглашение Оздоева с командой подошло к концу и не было продлено. Магомед за свою карьеру также поиграл за «Ахмат», киевское «Динамо», «Локомотив» и «Рубин».



В 2014-м Оздоев дебютировал за сборную России, в составе которой в 35 встречах отличился четыре раза и отдал две голевые передачи.