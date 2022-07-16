Иванов: Оздоев в «Урале»? Никогда не говори никогда

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с возможным переходом бывшего игрока петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева в клуб из Екатеринбурга.

«Переговоры? Не знаю. Вы знаете, а я нет. Я не читал интервью, в котором он раздавал мне комплименты. Возможен ли наш союз? В жизни всё бывает. Никогда не говори никогда. Высокая зарплата в «Зените»? Там у всех высокая зарплата — не только у Магомеда», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.