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Иванов: Оздоев в «Урале»? Никогда не говори никогда

Иванов: Оздоев в «Урале»? Никогда не говори никогда
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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с возможным переходом бывшего игрока петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева в клуб из Екатеринбурга.

«Переговоры? Не знаю. Вы знаете, а я нет. Я не читал интервью, в котором он раздавал мне комплименты. Возможен ли наш союз? В жизни всё бывает. Никогда не говори никогда. Высокая зарплата в «Зените»? Там у всех высокая зарплата — не только у Магомеда», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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