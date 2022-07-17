«Спартак» показал, как Промес попал мячом по Безбородову, клуб недоволен его судейством
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Пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале опубликовала gif-видео, на котором нападающий команды Квинси Промес попадает мячом по главному арбитру матча с «Ахматом» (1:1) Владиславу Безбородову. Красно-белые остались недовольны его судейством и собираются обращаться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС).
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Спартака».
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником — Валерий Данченко. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучал в 20:00 мск.
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