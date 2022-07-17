Стали известны комиссионные агента Левандовского за переход игрока в «Барселону»

Пини Захави, агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, получит существенные комиссионные за переход своего футболиста в стан каталонского клуба, сообщает на своей страничке в «твиттере» журналист Альфредо Мартинес.

По сведениям источника, за каждый год контракта польского футболиста с каталонцами Захави получит € 5 млн. Учитывая, что контракт Левандовского подписан по схеме «3+1», общая сумма агентского вознаграждения может составить порядка € 20 млн.

Напомним, вчера, 16 июля, мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе Левандовского в «Барселону». 33-летний Левандовски станет первым игроком каталонского клуба, представляющим Польшу.

Роберт Левандовски переходит в «Барселону».