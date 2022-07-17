Стали известны комиссионные агента Левандовского за переход игрока в «Барселону»
Поделиться
Пини Захави, агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, получит существенные комиссионные за переход своего футболиста в стан каталонского клуба, сообщает на своей страничке в «твиттере» журналист Альфредо Мартинес.
По сведениям источника, за каждый год контракта польского футболиста с каталонцами Захави получит € 5 млн. Учитывая, что контракт Левандовского подписан по схеме «3+1», общая сумма агентского вознаграждения может составить порядка € 20 млн.
Напомним, вчера, 16 июля, мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе Левандовского в «Барселону». 33-летний Левандовски станет первым игроком каталонского клуба, представляющим Польшу.
Роберт Левандовски переходит в «Барселону».
Комментарии
- 17 июля 2022
-
07:41
-
07:23
-
07:21
-
07:10
-
07:02
-
06:48
-
06:42
-
06:18
-
05:49
-
05:26
-
04:45
-
04:04
-
03:48
-
03:37
-
03:30
-
03:25
-
03:13
-
02:57
-
02:56
-
01:58
-
01:46
-
01:44
-
01:28
-
01:25
-
01:15
-
01:05
-
01:00
-
00:48
-
00:39
-
00:31
-
00:24
-
00:23
-
00:14
-
00:13
-
00:03
Партнерский контент