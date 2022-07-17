Руни заинтересован в переходе защитника Джонса в «Ди-Си Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может перейти в клуб МЛС, сообщает Daily Star.
По информации источника, в переходе 30-летнего футболиста заинтересован главный тренер «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни. Ранее Руни и Джонс вместе выступали в составе «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что в «Ди-Си Юнайтед» может перейти полузащитник Джесси Лингард.
Действующий контракт Джонса с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Отмечается, что английский клуб может пойти на эту сделку, так как защитник практически не играл за команду в последние годы из-за травм.
Руни был назначен на пост главного тренера «Ди-Си Юнайтед» 12 июля. Англичанин выступал за клуб МЛС во время игровой карьеры, с 2018 по 2020 год.
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