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«Велес» вырвал победу в матче Первой лиги с «Балтикой»

«Велес» вырвал победу в матче Первой лиги с «Балтикой»
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В матче первого тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Велес» принимал калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Велеса» Ираклий Логуа. В конце первого тайма полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, оставив калининградскую команду в меньшинстве. На 68-й минуте форвард «Балтики» Гедеон Гузина сравнял счёт. В компенсированное время встречи защитник «Велеса» Дмитрий Прищепа забил победный гол.

По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла десятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига). «Велес» завершил сезон-2021/2022 на 14-м месте. Победителем турнира стало московское «Торпедо».

Первая лига. 1-й тур
17 июля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Логуа – 19'   1:1 Гузина – 68'   2:1 Киселёв – 83'
Удаления: нет / Лазарев – 45'
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