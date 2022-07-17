«Велес» вырвал победу в матче Первой лиги с «Балтикой»

В матче первого тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Велес» принимал калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Велеса» Ираклий Логуа. В конце первого тайма полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, оставив калининградскую команду в меньшинстве. На 68-й минуте форвард «Балтики» Гедеон Гузина сравнял счёт. В компенсированное время встречи защитник «Велеса» Дмитрий Прищепа забил победный гол.
По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла десятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига). «Велес» завершил сезон-2021/2022 на 14-м месте. Победителем турнира стало московское «Торпедо».
- 17 июля 2022
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