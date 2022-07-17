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Главный тренер «Сочи» Точилин прокомментировал победу над «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Точилин прокомментировал победу над «Торпедо»
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о победе команды над «Торпедо» (3:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Тяжёлая игра. Но и следующие игры будут непростыми. Победили заслуженно. Нам есть над чем работать, будем исправлять ошибки, которые у нас были», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

48-летний Точилин впервые возглавил «Сочи» в июне 2018 года. Он руководил командой до ноября 2019 года. 8 июля Александр вновь вернулся на эту должность из-за отсутствия у Вадима Гаранина лицензии PRO, позволяющей руководить командой в чемпионате России.

В сезоне-2021/2022 «Сочи» под руководством Владимира Федотова финишировал на втором месте турнирной таблицы РПЛ.

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