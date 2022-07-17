Точилин: Родригао был фундаментом обороны, но жизнь такая, что его забрал «Зенит»
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал уход защитника Родригао в «Зенит».
«Понятно, что это качественный игрок. Родригао был фундаментом обороны. К сожалению, жизнь такая, что его забрал «Зенит». Нам приходится перестраиваться. Есть чёткие требования к нынешней обороне, но пока нет чёткого взаимопонимания», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
26-летний Родригао стал игроком «Сочи» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В сезоне-2021/2022 бразильский защитник принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал результативную передачу. 7 июля «Зенит» оформил переход Родригао, с которым был заключён контракт на три года.
«Зенит» отступился на старте чемпионата России. Видео:
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