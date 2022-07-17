Нападающий «Сочи» Мелкадзе высказался о конкуренции с Сарвели

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что не боится конкуренции в атаке с форвардом Владиславом Сарвели.
«Хочется играть в стартовом составе, конечно. Конкуренция напрягает, но в хорошем смысле. Есть чему поучиться у Сарвели? У него свои сильные качества, а у меня свои. Сегодня мы оба их продемонстрировали. У нас в атаке играют три человека, а не один Влад, если что», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
25-летний Мелкадзе — воспитанник московских клубов «Динамо» и «Спартак». В «Сочи» Георгий оказался в январе 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 14 матчах за сочинцев нападающий забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает через два сезона.
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